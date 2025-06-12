В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила девочку на кикшеринговом самокате (ФОТО)

В Екатеринбурге произошел очередной инцидент с кикшеринговым самокатом. Пострадала 16-летняя девочка-подросток.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, ДТП случилось 10 июня в 20:30 на улице Начдива Онуфриева, около дома №4. Женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла II» ехала со стороны улицы Громова в сторону ул. Серафимы Дерябиной. При съезде с дороги на прилегающую территорию она не уступила дорогу и сбила 16-летнюю девушку, которая ехала на прокатном электросамокате «Whoosh» мощностью до 250 Вт.

Подростка с ушибленной раной правой голени доставили в больницу.

Полиция установила, что автомашиной «Toyota Corolla II» управляла 40-летняя женщина, стаж вождения 18 лет, к административной ответственности не привлекалась, в момент ДТП была трезва.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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