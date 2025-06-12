На Тюменском тракте автомобиль врезался в 13-летнего мальчика на питбайке (ФОТО)

На 50-м км Тюменского тракта, возле село Мезенского в Заречном районе водитель грузового фургона врезался в питбайк под управлением 13-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, авария случилась 11 июня в 22:20. Водитель грузового фургона «Фотон», мужчина 1964 года рождения, не выдержал дистанцию до ехавшего впереди в попутном направлении питбайка.

13-летний подросток получил многочисленные травмы – сотрясение головного мозга, закрытый перелом ключицы слева со смещением, закрытый перелом головки малоберцовой кости справа. Мальчика отвезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Водителя фургона оштрафовали за отсутствие путевого листа, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, за управление транспортным средством при наличии неисправностей.

Владельцем питбайка является отец мальчика, который привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права на вождение.

Заречный, Елена Владимирова

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