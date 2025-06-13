Пятеро уральцев вернулись домой в рамках обмена пленными по стамбульским соглашениям от 2 июня. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Только что третья группа военнослужащих, вернувшихся из плена, приземлилась в Московской области. В ней еще двое наших ребят, а всего за три дня обмена в страну вернулись пять наших земляков. Первым был парень из Бисерти. За него мы с главой Бисерти Валентиной Сергеевной Суровцевой порадовались 9 июня, а 10 июня вернулись еще двое ребят: один из Екатеринбурга, второй – из Богдановича. Глава Олег Петрович Нейфельд спросил, что дальше ждёт богдановичского военнослущего? Реабилитация и служба, но не на передовой. А сегодня из плена вернулись еще двое наших, их ждут в Екатеринбурге. Двойной праздник в их семьях», – сообщила омбудсмен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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