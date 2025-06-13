Объездная и Амундсена встали в большую пробку из-за светофора

Участок Объездной в районе Амундсена встал в большую пробку.

Как сообщает «Новый День», после грозы сломались светофоры, регулировщика на участке нет, поэтому движение по Амундсена и Объездной осуществляется в хаотичном порядке. Примечательно, что пробка стоит только в сторону въезда в город – на выезд ее нет.

Постоять на Амундсена и Объездной водителям до починки светофора придется примерно 20-30 минут.

Кроме того, после дождя затоплен участок Объездной в районе съезда на строящийся ТЦ «Золотой». Из-за огромной лужи высотой по колеса трафик машин в город существенно замедляется.

Екатеринбург, Елена Васильева

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