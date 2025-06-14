За сутки на свердловских водоемах утонули двое: мужчина и 12-летняя девочка

В Свердловской области за последние сутки произошли два несчастных случая на воде.

В районе отеля «Рамада» 38-летний житель микрорайона Светлый, отдыхая с женой и друзьями, заплыл на середину озера и пропал. По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, тело мужчины сейчас разыскивают. «Можно предположить, что виной трагедии могло стать злоупотребление алкоголем с последующим чреватым последствием и спором, что он сможет переплыть карьер. Не исключено также, что случилась судорога или сердечный приступ из-за резкой большой нагрузки», отметил представитель ГУ МВД. В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Кроме того, 12 июня на Рефтинском водохранилище в Асбесте утонула 12-летняя девочка. Она купалась в запрещённом месте, несмотря на установленные предупреждающие знаки. «Ребенок с родителями и бабушкой приехали на электричке, чтобы отдохнуть всей семьей. Когда купались на участке, где этого делать нельзя, так как там установлены специальные знаки, буквально на несколько мгновений взрослые отвернулись, но и этих секунд было достаточно, чтобы подросток утонул. Сейчас ее тело при помощи лодки ищут три водолаза», – добавил полковник Горелых.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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