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Суббота, 14 июня 2025, 13:54 мск

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Тело утонувшей в Асбесте девочки нашли

Фото Следственного комитета

Сегодня днем водолазы нашли тело 12-летней девочки, которая утонула в Рефтинском водохранилище еще позавчера. Точную причину смерти определят после судебно-медицинской экспертизы.

В СУ СК России по Свердловской области сообщили, что, предварительно, ребенка унесло сильным течением от других детей, когда они купались.

Как ранее писал «Новый День», трагедия случилась 12 июня. Девочка купалась в запрещённом месте, несмотря на установленные предупреждающие знаки. «Ребенок с родителями и бабушкой приехали на электричке, чтобы отдохнуть всей семьей. Когда купались на участке, где этого делать нельзя, так как там установлены специальные знаки, буквально на несколько мгновений взрослые отвернулись, но и этих секунд было достаточно, чтобы подросток утонул», – ранее прокомментировал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Асбест, Дарья Деменева

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