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Суббота, 14 июня 2025, 16:01 мск

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На Уралмаше девятилетнего мальчика сбил пьяный водитель

Фото ОблГАИ

Сегодня на Уралмаше пьяный водитель Ford сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Это произошло в 10:50 возле дома № 55 по улице Калинина.

В результате ребенка госпитализировали в «девятку» с переломами ног.

Как отметили в пресс-службе облГАИ, у мужчины выявили 0,280 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель пояснил сотрудникам полиции, что возвращался с рыбалки, где накануне выпивал. Его оштрафовали за пьяную езду и за то, что у него не было страхового полиса (ч.1 ст. 12.8 и ст.12.37 КоАП РФ).

Мать мальчика сказала, что в момент аварии она гуляла с младшими детьми во дворе, а её старший сын пошел с друзьями в магазин. Почему он перебегал дорогу в неположенном месте, пояснить не смогла.

Госавтоинспекторы проводят проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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