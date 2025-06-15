Грозы и ливни ожидаются в Свердловской области

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, 15 и 16 июня в регионе вероятны очень сильные дожди, грозы, крупны й град и шквалистые порывы ветра до 25 м/с.

Как сообщают синоптики, в ночь на понедельник в Свердловскую область поступит порция тропического воздуха от циклона Wammes. Днем 16 июня воздух прогреется до +30⁰. Но затем к Уралу приблизится холодный фронт, которые принесет с собой ночные грозы. В западных и северных районах Свердловской области прогнозируют интенсивные ливни, за 12 часов может выпасть до 20-30 мм осадков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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