В Екатеринбурге разбился насмерть мотоциклист без прав

Сегодня днем на Эльмаше погиб 47-летний мотоциклист. Авария случилась около 15:45 на улице Шефской. По данным Госавтоинспекции, мужчина на мотоцикле Ducati не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и опрокинулся. Водитель получил тяжелые травмы и скончался до прибытия скорой помощи.

Полицейские установили, что у погибшего не было прав на управление мотоциклом. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства ДТП, включая состояние мотоциклиста в момент аварии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube