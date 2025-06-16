Водитель грузовика разбил несколько машин в Екатеринбурге, находясь в состоянии стресса и алкогольного опьянения (ФОТО)

Пьяный водитель грузовика спровоцировал серию ДТП в Екатеринбурге, пострадали люди.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области, вечером 15 июня нетрезвый водитель грузовика «Фотон» устроил цепь аварий, в результате которых пострадала шестимесячная девочка. Инцидент начался около 23:45 на улице 2-я Новосибирская, где грузовик столкнулся с попутно движущимися автомобилями «Мазда CX-5» и «Лада». Не останавливаясь, водитель продолжил движение, спровоцировав новые столкновения: сначала с Chery ProMax на перекрестке Московской с переулком Рижским, затем массовую аварию на следующем перекрестке, напротив дома № 218б по улице Московской, с участием «ВАЗ-2112», Toyota и двух Hyundai, повредив светофорный объект и дорожный знак. После этого он проехал еще около ста метров, выехал на встречную полосу и остановился на тротуаре. В результате последнего ДТП пострадала пассажир автомашины «Тойота», девочка 6 месяцев, которая с травмами головы доставлена в детскую больницу № 9. В момент аварии ребенок находился на заднем пассажирском сиденье за водителем в детском удерживающем устройстве, без нарушений ПДД РФ. Установлено, что грузовым автомобилем «Фотон» управлял 28-летний мужчина, житель Пермского края, с общим водительским стажем вождения 10 лет. По данным ГАИ, к административной ответственности он привлекался 6 раз.

Инспекторы провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения – и он оказался пьян. Мужчина выдохнул 0,852 мг/л алкоголя. Водитель грузовика пояснил, что двигался в Екатеринбург для выгрузки товара, по дороге заехал в придорожное кафе, выпил полбутылки пива и поехал дальше, находясь в стрессовом состоянии из-за семейного конфликта.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции были проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия. Проведение административного расследования по данному факту продолжается.

Екатеринбург, Елена Васильева

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