«Екатеринбург Арену» снова открыли для пробежек

В Екатеринбурге беговые дорожки центрального стадиона снова открыли для любителей легкой атлетики. Чтобы попасть внутрь периметра, нужно оформить пропуск – это делается на официальном сайте спортсооружения, https://ekt-arena.ru/afisha/.

В пресс-службе «Екатеринбург Арены» напомнили любителям бега, что документ на вход начинает действовать на следующий день после оформления.

Екатеринбург, Елена Сычева

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