Замгубернатора Ионин получил еще один пост

Еще один министр на совмещении появился в свердловском правительстве – заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин возглавил министерство инвестиционного развития Среднего Урала. Должность стала вакантна после отставки Вадима Третьякова.

Помимо Ионина вице-губернаторство с министерским постом совмещает Татьяна Савинова, которая возглавляет областной минздрав. Аналогичную должность она занимала в Оренбургской области под началом Дениса Паслера.

Екатеринбург, Елена Сычева

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