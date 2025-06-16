Полиция нашла двух сбежавших братьев – но матери их не вернут (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские разыскали двух мальчиков, 9 и 11 лет, которые сбежали из дома. Братья были наказаны – мать заставила их сидеть дома за сломанный диван, и дети вырвались, когда она ушла, спустившись через балкон второго этажа. Обо всем этом полицейским рассказала сама мама мальчиков, когда подавала заявление. Однако детей ей не вернут.

«Полицейские, прибывшие по месту жительства детей, были шокированы состоянием квартиры. Беспорядок и антисанитария, царящие в жилище, заставили бы сбежать оттуда любого. В отношении горе-матери были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также за несвоевременное обращение в полицию по факту пропажи детей», – сообщили в пресс-службе полиции города.

Детей обнаружил сотрудник уголовного розыска в подъезде своего дома, когда возвращался домой с дежурства. Мальчики ночевали на лестнице. «В настоящее время полицейские решают вопрос о помещении детей в социальный центр до улучшения социально-бытовых условий в их квартире. Материалы в отношении семьи будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки на учет», – уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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