В Екатеринбурге ищут двух пропавших девочек-подростков

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут двух девочек-подростков, 14-летнюю Вику Шаймарданову и 13-летнюю Ксюшу Антропову. Обе пропали на прошлой неделе, но в разные дни. Виктория пропала 8 июня, а Ксения – 14 июня.

«Розыском Виктории занимается отдел полиции №12 по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону (343)356-42-12 или 112, 102, – сообщили в отряде «Прорыв». Розыском Ксении занимается отдел полиции №14. Тех, кто может помочь в поиске девушки, просят обращаться по телефону (343)356-42-14 или 112, 102».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube