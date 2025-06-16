Как будет выглядеть набережная за УрГУПС, победившая в голосовании

Почти два месяца длилось голосование по выбору территории, которая в следующем году получит федеральное финансирование на преображение. Екатеринбург справился в итоге с порогом явки, который поставила Москва, и деньги получит – на реконструкцию набережной рек Исети и Ольховки за Макаровским мостом, от дома на Гражданской, 11, до Колмогорова.

Сейчас там есть пространство для пешеходов, однако оно находится в запущенном состоянии. Часть дорожек не асфальтированы, все поросло сорной травой и деревьями (в основном, американскими кленами), нет урн, скамеек и малых архитектурных форм.

Как преобразится набережная двух рек в центре Екатеринбурга, пока не очень ясно – рендеры проекта есть, но общей картины они не дают. В пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что пока других визуальных решений нет.

К работам приступят в следующем году, как правило, они занимают около двух лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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