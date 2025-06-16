Дебошира, напавшего на фельдшера скорой, будут судить

В Екатеринбурге пойдет под суд дебошир, который вызвал скорую, а потом напал на фельдшера. Инцидент произошел в новогодние каникулы. 34-летний местный житель пришел в аптеку и попросил вызвать врачей, так как плохо себя чувствовал (и был сильно пьян).

Приехавшая бригада загрузила его в машину, где буйный пациент стал сначала бранить фельдшера, а потом набросился на него с кулаками и дважды ударил по голове. При этом медработник сумел дать неадеквату отпор, вместе с водителем скорой его скрутили и передали правоохранителям.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (пп. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Обвиняемый, оказавшийся рецидивистом, вину признал, сообщили в облпрокуратуре. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд, где дебоширу вынесут приговор.

Екатеринбург, Елена Сычева

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