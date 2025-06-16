Полиция задержала бугая, напавшего на детей с кулаками

В Верхней Пышме полицейские нашли и задержали местного жителя, который накануне набросился с кулаками на детей во дворе дома на улице Красноармейской, а потом кинул чужой велосипед в чужую машину. Дебоширом оказался 41-летний водитель местной компании Илсур Табризов, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Вину свою он признал, в содеянном раскаивается, обещает причиненный хозяину машины ущерб возместить в полном объеме. Кроме того, мужчина принес всем пострадавшим личные извинения за совершенный противоправный поступок, допущенный в состоянии алкогольного опьянения», – проинформировал он.

Сейчас дебошира опрашивают участковые, собранные материалы будут направлены в органы следствия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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