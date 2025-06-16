Дикая собака укусила школьницу за губу. Компенсировали 10 тысяч

В Тавде суд взыскал с местной администрации 10 тысяч рублей в пользу восьмилетней школьницы, на которую напала бездомная собака. Дикое животное укусило ребенка на улице прямо в губу.

Пострадавшую доставили в Тавдинскую ЦРБ, где наложили на рану шов и назначили курс вакцины от бешенства.

Проверку по факту инцидента проводила местная полиция. Она вынесла отказ о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ. Однако прокуратура в интересах девочки обратилась в суд.

Выяснилось, что ребенок до сих пор боится собак, а вина – по мнению истца – целиком лежит на местной мэрии, которая должна обеспечивать своевременный отлов опасных бродячих животных. Чиновники, впрочем, обвинения отвергали, ссылаясь на то, что заключили контракт на отлов бездомных собак.

Суд выслушал стороны и решил, что контракты не освобождают ответчика от ответственности за возмещение вреда – и постановил взыскать в пользу девочки компенсацию.

Решение пока не вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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