В Нижнем Тагиле идет большой футбольный турнир для людей с ограниченными возможностями «Стальная воля»

В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа стартовал первый этап Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля», организованный Российским футбольным союзом. В мероприятии принимают участие около 400 спортсменов из 20 регионов России. Почетным гостем состязаний стал известный футболист, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев.

Участники соревнований борются за победу на трех спортивных площадках Нижнего Тагила: в «Металлург-Форуме», спортивном комплексе «Президентский» и на стадионе «Юность». Лидеры всероссийского турнира будут определены в семи дисциплинах: ПОДА-футболе на электроколясках, футболе среди лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши), ампутантов (мужчины), глухих и слепых (мужчины, женщины, юноши), в трансплант-футболе, а еще в мини-футболе среди лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши).

На церемонии открытия спортсменов приветствовали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, представители Российского футбольного союза. В матче открытия встретились команды ЕВРАЗа, представителей администрации города и звезд российского спорта. По окончании игры все желающие получили автограф Дмитрия Сычева.

«ЕВРАЗ уже в четвертый раз оказывает поддержку масштабным спортивным состязаниям «Стальная воля», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Я рад, что за это время количество участников увеличилось практически в два раза. Из этого турнира вырос отдельный Кубок России по футболу на электроколясках. Это очень здорово. Уверен, что в Нижнем Тагиле спортсменам понравится. И те две тысячи человек, которые принимали участие в «Стальной воле» в течение четырех лет, своей целеустремленностью, любовью к жизни будут побуждать других к движению, прививать любовь к спорту».

«Эти соревнования несут много положительного. Благодаря «Стальной воле» в Нижнем Тагиле начал развиваться ПОДА-футбол, и сегодня у нас единственных в России есть своя муниципальная школа по этому виду спорта. Тагильская команда «Шаг вперед» занимает лидирующие позиции в стране, – подчеркнул глава города Владислав Пинаев. – У нас появилась уникальная возможность вовлекать в этот спорт ребят, вернувшихся со специальной военной операции, реабилитировать тех, кто получил тяжелые ранения».

«Российскому футбольному союзу совместно с ЕВРАЗом удалось собрать на соревнования представителей всех дисциплин адаптивного футбола среди людей с инвалидностью. Мастерство и количество участников растет, появляются новые команды, благодаря чему происходит социализация людей с ограниченными возможностями здоровья. Это важно и здорово», – отметил заместитель директора департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Игорь Принь.

В день открытия соревнований представители ЕВРАЗа, Российского футбольного союза и воспитанники спортивных школ Нижнего Тагила приняли участие в экологической акции по высадке цветов в самом любимом месте отдыха тагильчан – парке имени А. П. Бондина.

«То, что мы сегодня высаживаем цветы с участием юных футболистов, это очень важно для воспитания будущего поколения, – рассказал участник акции, член комитета Российского футбольного союза по социальной ответственности, бронзовый призёр чемпионата Европы-2008 по футболу Дмитрий Сычёв. – Они собственными руками облагораживают свой город и не только будут хорошо играть в футбол, но и ответственно подходить к таким моментам, как забота об окружающей среде».

Соревнования в Нижнем Тагиле продлятся в течение трех дней. В день завершения турнира, 18 июня, в «Металлург-Форуме» состоится торжественная церемония награждения победителей. При поддержке ЕВРАЗа для участников созданы комфортные и безопасные условия проживания, организованы трансфер и культурный досуг.

Отметим, что осенью при содействии ЕВРАЗа уже в Качканаре пройдет Всероссийский турнир по футболу «Стальная воля» среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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