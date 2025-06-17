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Вторник, 17 июня 2025, 09:25 мск

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От укусов клещей пострадали 22,3 тысячи свердловчан

В этом году от укусов клещей пострадали уже 22,3 тыс. свердловчан – это ниже среднего многолетнего показателя.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в области госпитализировано 88 человек (подтвержден у 7 пациентов), с подозрением на клещевой боррелиоз – 159 человек (подтвержден у 52).

Санитарные врачи исследовали около 21,7 тыс. клещей. В 41,9% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 3% – моноцитарного эрлихиоза, в 1% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 1,2% проб найдены возбудители клещевого энцефалита.

По данным регионального eправления Роспотребнадзора, в этом году акарицидные мероприятия провели на всех подлежащих обработке территориях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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