В Свердловской области паводок отступил почти от всех деревень

Вода ушла почти от всех свердловских деревень, которые пострадали от весеннего паводка. По данным регионального ГУ МЧС, за последние сутки спасатели восстановили шесть низководных мостов в Слободо-Туринском, Туринском и Байкаловском районах. Благодаря этому проезд открыт к 16 населенным пунктам.
Сейчас ограничения сохраняются только в селе Яр Байкаловского района – там все еще затоплен мост через реку Ница.
«На текущие сутки подтоплений, затоплений территорий и объектов инфраструктуры не прогнозируется», – отметили в пресс-службе ведомства.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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