Хирургу грозит до 3 лет тюрьмы за смертельную операцию на дому

Хирургу из Нижнего Тагила грозит до 3 лет лишения свободы за операцию на дому, которая закончилась трагедией: врач повредил мягкие ткани живота и перерезал околопупочную вену, из-за чего пациентка скончалась от кровопотери.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в ноябре 2024 года 46-летняя женщина с асцитом – осложнением цирроза печени – обратилась к врачу с просьбой помочь ей дома, без посещения больницы. 56-летний врач приехал, выслушал жалобы и решил провести хирургическую операцию прямо на месте. Он сделал инвазивную процедуру – лапароцентез – в антисептических условиях через брюшную полость. При этом хирург скальпелем повредил мягкие ткани живота и брюшину, а также полностью перерезал околопупочную вену. Это вызвало сильное кровотечение и серьезно ухудшило состояние пациентки.

Только на следующий день хирург обратился в городскую станцию скорой помощи для экстренной госпитализации пациентки, однако спасти ее не удалось.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Вину он признал частично.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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