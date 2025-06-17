В Екатеринбурге полиция ищет пропавшего подростка, у него затруднена речь

В Екатеринбурге полиция ищет 17-летнего Евгения Ахмадуллина, который в воскресенье не вернулся с прогулки у дома на Акулова, 56. У подростка сильно затруднена речь, он носит очки.

На момент ухода был одет в темную кофту и темные брюки, кеды. Рост – 175 см, глаза карие, волосы темные короткие, худощавого телосложения.

«Все, кто располагает информацией о нем, могут сообщать ее по телефону 356-42-10 или 102 (02). На розыск несовершеннолетнего ориентирован личный состав екатеринбургской полиции», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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