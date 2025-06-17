Глава минобра, полпред и ректоры обсудили, как поощрять семейных студентов

На Урале в полпредстве сегодня прошло большое совещание с участием главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги и ректоров вузов. Одной из главных тем для обсуждения стала поддержка студенческих семей в контексте поддержки рождаемости в стране.

«Важно сделать так, чтобы наличие семьи у студента приветствовалось. Направлений работы здесь много – от специальных стипендий и обеспечения общежитием до открытия детских садов при университетах и введения гибких условий учебного процесса для молодых мам. Будем работать», – подчеркнул Артем Жога на пресс-подходе по итогам совещания.

Также участники обсудили тему поддержки участников СВО и членов их семей во время обучения в вузах. Сейчас среди уральских студентов их не меньше 3,5 тысячи. Для них введены льготные квоты, расширяются меры финансовой и социальной помощи, развиваются инициативы на уровне субъектов и университетов.

«Все это необходимо продолжать, но есть и вызовы. Например, квоты в основном предоставляются только на очную форму обучения. Ветераны спецоперации, как правило, не могут проходить обучение днем, потому что выбирают между работой и учебой. Выбор часто происходит не в пользу последней», – добавил полпред.

Екатеринбург, Елена Сычева

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