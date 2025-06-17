В госпитале ветеранов участнику СВО после ранения пересобрали лицо (ФОТО)

В Свердловском госпитале ветеранов войн провели сложную челюстно-лицевую операцию участнику СВО, который получил тяжелое осколочное ранение во время выполнения боевой задачи – мужчина мог потерять зрение из-за сильной деформации лица.

Импланты для восстановления лицевых костей напечатали на 3D-принтере из биосовместимого материала, чтобы восстановить максимально возможный естественный вид. Для этого на основе компьютерной томографии была сделана трехмерная модель черепа, а затем созданы недостающие кусочки.

«Мы смогли рассчитать расположение имплантов, их размеры и форму с точностью до миллиметра. Это дало возможность минимизировать риски и добиться максимально естественного восстановления», – рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Свердловского госпиталя для ветеранов войн Анна Сусоева.

Операция длилась три часа, и уже на следующий день пациент отметил восстановление остроты зрения, а через неделю стало заметно восстановление симметрии лица и естественности черт.

«Этот случай стал ярким примером того, как технологии и опыт врачей позволяют не просто лечить травмы, но возвращать людям уверенность и полноценное качество жизни», – отметил начальник госпиталя Олег Забродин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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