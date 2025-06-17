«Это будет эталонный лагерь» – в «Уральских самоцветах» появился ФОК (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в «Уральских самоцветах» открылся самый крупный инфраструктурный проект на территории всего лагеря – физкультурно-оздоровительный комплекс. Также к началу летней оздоровительной кампании реконструировали бассейн и построили два новых спальных корпуса на 50 мест. Это позволило перевести лагерь на круглогодичный режим работы, отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В «Уральских самоцветах» открыли ФОК

«Сегодня в лагере открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Это самый крупный на территории лагеря инфраструктурный проект, который удалось реализовать всего за 7 месяцев. На его строительство и реконструкцию было направлено около 100 миллионов рублей. Привели в порядок бассейн, который был построен еще в советское время, но не эксплуатировался, построили также два новых спальных корпуса на 50 мест, благодаря чему лагерь теперь сможет работать круглый год. Осталось только завершить ремонт котельной, заняться благоустройством территории, и это будет эталонный загородный лагерь для нашего региона», – подчеркнул мэр.

«К сожалению, погода на Урале бывает непредсказуемой и не всегда радует нас теплом и солнцем. Поэтому открытие физкультурно-оздоровительного комплекса имеет для нас огромное значение – теперь в плохую погоду мы сможем проводить здесь занятия, а также организовывать культурно-массовые мероприятия», – добавила старшая вожатая лагеря Анастасия Варнашева.

В «Уральских самоцветах» за год планируется провести 9 смен, включая осеннюю, весеннюю и зимнюю. За одну смену здесь могут отдохнуть до 378 ребят, распределенных по 15 отрядам. Территория лагеря оборудована четырьмя кирпичными и двумя быстровозводимыми спальными корпусами, медицинским блоком, прачечной и столовой. Для удобства и комфортного отдыха детей есть бассейн, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Также спортсмены смогут тренироваться в воркаут-зонах и играть в большой и настольный теннис. Для творческого развития предусмотрены летняя эстрада, библиотека и специально оборудованные помещения для вокальных, танцевальных и других художественных занятий.

«Оздоровительная кампания проходит согласно плану. Мы запланировали оздоровить почти 33 тысячи детей в 17 загородных лагерях. Екатеринбург – один из немногих мегаполисов, которому удалось сохранить сеть муниципальных загородных лагерей. Год от года мы увеличиваем расходы в местном бюджете на обновление инфраструктуры этих лагерей. Всего у нас их 18, из них 17 – работают, а в лагере имени Гайдара идет пока капитальный ремонт. В прошлом году на загородные оздоровительные лагеря было выделено 380 миллионов рублей, а в этом году – более 450 миллионов», – отметил глава города.

По его словам, путевки в загородные летние лагеря еще есть, и родители пока успевают подать заявки. Сделать это можно через портал госуслуг или в МФЦ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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