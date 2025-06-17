Свердловчанку оштрафовали за репост

Жительницу Режа Любовь Д. оштрафовали за репост экстремистского ролика в паблик «ВКонтакте». Запрещенное видео она переслала не на свою страницу, а в общедоступную группу. Оказалось, женщина не знала, что видеоматериал был признан запрещенным.

«Раньше она всегда делилась с знакомыми понравившимся контентом и ей за это ничего не было. Также для женщины стало открытием, что за публикациями в Интернете следит полиция. Запрещенный ролик уже удален со страницы, но это не помогло избежать ответственности», – сообщили в пресс-службе облсуда. Женщину признали виновной в нарушении ст. 20.29 КоАП РФ и назначили 1000 рублей штрафа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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