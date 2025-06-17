Вода в реках и озерах Свердловской области прогрелась до 20 градусов, – Шепоренко

Свердловские водоемы прогрелись до 19-20 °С – температура выше нормы на 1-3 градуса, рассказала на пресс-конференции главный синоптик области Галина Шепоренко. «Лето наступило раньше обычного – на неделю или две. После осадков со снегом 25 мая резко установилась теплая погода с температурами до 30-32 °С, которая сохранялась всю первую половину июня. Среднесуточная температура воздуха в этот период превысила норму на 4-5 градусов, благодаря чему поверхностный слой воды прогрелся до 19-20 °С, сейчас температура воды держится на этом уровне», – отметила синоптик.

Однако, по ее словам, в ближайшие дни с западных регионов придет циклон, который принесет прохладу и дожди 20-22 июня. Температура воздуха опустится до 16-22 °С, ночью будет 8-13 °С. С 25-26 июня погода в регионе улучшится: дожди прекратятся, и станет теплее.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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