В День молодежи в парке Маяковского запретят продажу алкоголя

В парке Маяковского запретят продавать алкоголь на время празднования Дня молодежи 28 июня. Об этом сообщили в близком к городской администрации телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».
Так, с 10:00 до 23:00 ограничения коснутся кафе и магазинов в самом парке, заведений в Базовом переулке от улицы Яламова до улицы Машинной, и кафе в границах улиц Восточной, Большакова, Луначарского, Ткачей.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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