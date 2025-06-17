Площадь природных пожаров в Екатеринбурге сократилась более чем в 40 раз

В Екатеринбурге площадь ландшафтных пожаров сократилась в 42,5 раза. Как сообщили в мэрии, с начала пожароопасного сезона было зафиксировано 18 таких возгораний общей площадью 0,2 га, тогда как в прошлом году за аналогичный период площадь горевших территорий составляла почти 9 га.

По данным Авиационной базы охраны лесов, с начала сезона зарегистрирован лишь один лесной пожар площадью 1,14 гектара.

Как ранее писал «Новый День», в регионе со 2 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено жечь костры и жарить шашлыки на природе. Леса патрулируют сотрудники лесничеств и МЧС. За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 10 тысяч рублей для граждан до 800 тысяч рублей для юридических лиц.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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