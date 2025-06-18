Организаторам самодельной тарзанки, с которой сорвалась девочка, грозит до 6 лет колонии

В Нижнем Тагиле организаторам самодельной тарзанки, с которой сорвалась 14-летняя девочка, грозит до 6 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, осенью 2022 года родители школьников договорились с предпринимателями о походе выходного дня в лес у горы Голый Камень. В программу туристического маршрута входили активные развлечения – тарзанка и веревочный парк. Мужчины самостоятельно натянули канат между деревьями, не установив при этом защитные системы и не обеспечили безопасность детей. В результате у 14-летней школьницы при спуске развязалась веревка, из-за чего страховка отсоединилась от троса. Она упала с высоты около 10 метров и ударилась о выступающие части скалы, получив закрытые переломы двух костей таза со смещением.

Мужчины обвиняются в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору». Свою вину они не признали.

Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском райсуде Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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