Глава Екатеринбурга вручил «Уральским авиалиниям» премию «Твёрдые знаки»

Екатеринбург, Июнь 18 (Новый День) – В администрации Екатеринбурга прошла церемония вручения премии «Твёрдые знаки», учрежденной ИД «Коммерсантъ-Урал». «Брендом города» по итогам 2024 года стали «Уральские авиалинии».

Награду из рук главы города Алексея Орлова получил заместитель генерального директора – директор по авиационной безопасности авиакомпании Николай Необутов: «Город Екатеринбург известен не только в стране, но и во всём мире. И мы стараемся развивать это направление и открывать новые маршруты, чтобы жители города реализовывали наш слоган: «Ваши мечты, наши крылья»». «То, что пишут – это наговаривают. Сколько я летал «Уральскими авиалиниями», ни разу никуда не опаздывал», – добавил мэр города Алексей Орлов.

При вручении премии особо отметили работу пресс-службы авиакомпании: «Награждают компании, но мы прекрасно понимаем, что именно ваш титанический труд стоит за этими выдающимися результатами. Благодаря вашей профессиональной и слаженной работе проекты и инициативы вашей компании получают заслуженную цитируемость и узнаваемость в федеральных и международных СМИ», – отметила Марина Архипова, генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал».

Премия основана на исследовании активного интереса аудитории к событиям, проектам, брендам и именам, связанным с Екатеринбургом. При этом были исключены негативный и рекламный фон, оно основано на нейтрально-позитивных упоминаниях. По словам Марины Архиповой, премия отмечает тех, кто «сделал Екатеринбург заметным на медиакарте». Кроме Уральских авиалиний «Твёрдые знаки» получили: фестиваль Ural Music Night, боец смешанных боевых искусств Петр Ян, проект второй ветки метрополитена и другие знаковые для Екатеринбурга компании, личности или явления.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube