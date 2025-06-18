Продавец парфюма украл 1,8 миллиона рублей у прохожего с помощью виртуальной карты

Полиция задержала уличного продавца парфюма, который подозревается в краже 1,8 миллиона рублей с банковской карты случайного прохожего в Екатеринбурге, сообщили в УМВД города.

Жертвой преступления стал житель Ульяновска, который был проездом в уральской столице. Он рассказал, что на железнодорожном вокзале к нему подошел незнакомец и предложил приобрести духи. Мужчина был очень настойчив, обещал большую скидку, и в конце концов, приезжий согласился приобрести товар. Оплатить покупку можно было только переводом. Но покупатель никак не мог разобраться с мобильным банком и просто передал смартфон продавцу, чтобы тот перевел нужную сумму. Получив товар, ульяновец сел в поезд и уехал. А через несколько дней ему стали приходить уведомления о снятии денег с его карты в банкоматах. Пострадавший обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что во время сделки на вокзале злоумышленник получил доступ к мобильному банку жертвы и скопировал его данные. Когда жителю Ульяновска поступил крупный перевод, аферист, используя виртуальную карту, начал снимать деньги в банкоматах Екатеринбурга. При этом он надевал маску и менял одежду. Сразу после хищения денег он продал свой автомобиль, а вскоре уехал из Свердловской области.

Подозреваемого, 25-летнего мужчину, задержали в Перми, где он снимал квартиру с несколькими знакомыми. Ранее у него не было судимости. Полицейские считают, что аферист был «гастролером», так как зарегистрирован он в Пензе. По данным УМВД, на украденные деньги он успел купить автомобиль Opel Insignia. Сейчас на машину наложен арест. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Мужчина арестован.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube