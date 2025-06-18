На Урале резко выросла заболеваемость менингококком, санврачи винят мигрантов

В Свердловской области резко выросло число случаев менингококковой инфекцией – в 2024-м было зарегистрировано 30 случаев в генерализованный форме, это на 18,18% больше, чем годом ранее. Уровень заболеваемости составил 0,71 случая на 100 тысяч жителей – это в полтора раза выше, чем в среднем в России, сообщает Роспотребнадзор. Хуже ситуация только в Москве, где на 100 тысяч жителей регистрируется 2,02 случая, в основном, из-за большого числа мигрантов.

Ученые напоминают, что наиболее уязвимы перед менингококком дети, особенно до 2 лет. Спасти их может вакцинация, но ее нет в нацкалендаре, поэтому поставить прививку можно только платно.

«Иммунная система малыша взрослеет вместе с ним. Бактериальные полисахариды она начинает распознавать только в возрасте 2 и более лет, а умело с ними справляться станет только после 5 лет. У нее еще не работает Т-независимый иммунный ответ, который нужен, чтобы сформировать иммунитет к полисахаридным антигенам. Инфекции активно этим пользуются», – пишет в своем блоге популяризатор вакцинации, представитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

Автор телеграм-канала «Занудная педиатрия», врач, популяризатор докмеда Роман Шиян уточняет, что в целом в России в 2023 году было зарегистрировано около 600 случаев генерализованных форм менингококковых инфекций, из них около 100 летальных. «В учет попадают только случаи с лабораторным подтверждением диагноза, что бывает не всегда возможно», – отмечает он.

При этом у большинства детей с менингококцемией – одной из наиболее тяжелых форм менингококковой инфекции – очень быстро ухудшается состояние, и они оказываются в реанимации и палатах интенсивной терапии в течение 12-24 часов после начала болезни. «Диагноз далеко не всегда устанавливается с первого раза. До появления характерных высыпаний заболевание обычно принимается за грипп или другую вирусную инфекцию. Заподозрить менингококцемию обычно можно только после появления характерных кожных высыпаний. При подозрении нужно как можно быстрее оказаться рядом с врачами. Во многих случаях, когда вы читаете, что с кем-то что-то плохое случилось, потому что они не сразу обратились за помощью, это нужно делить на 10. Но вот менингококцемия – это как раз то состояние, при котором каждый час задержки начала лечения связан с ухудшением прогноза», – добавляет врач.

Екатеринбург, Елена Сычева

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