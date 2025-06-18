Участник шоу «Титаны» из Екатеринбурга едет в США на Чемпионат мира среди пожарных и полицейских

Боец клуба «Архангел Михаил», тренер Академии единоборств РМК по дзюдо Николай Коваленко представит Россию на Всемирных играх пожарных и полицейских «Игры героев – 2025». Мировое первенство пройдет в США в городе Бирмингеме с 27 июня по 6 июля. На десять дней там соберутся спортсмены со всего мира, чтобы выявить сильнейших в 60 разных дисциплинах.

Один из дней будет посвящен соревнованиям по дзюдо, где Николай Коваленко имеет все шансы на пьедестал. В 2019 году Николай на этих же играх завоевал золото в весовой категории до 100 кг.

Коваленко известен не только своей профессиональной бойцовской карьерой – во втором сезоне экстремального шоу «Титаны» он дошел до полуфинала.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube