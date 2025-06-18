В Камышлове подросток подхватил гепатит С после посещения тату-салона

В Камышлове несовершеннолетний заболел острым гепатитом С после посещения тату-салона «Мясорубка Панды». Талицкий отдел управления Роспотребнадзора запретил работать самозанятому мастеру, у которого подросток сделал татуировку.

Выясниловь, что в салоне недостаточно тщательно дезинфицировали и очищали инструменты для татуировок, а также использовали нестерильные приборы, из-за чего риск заразиться был очень высоким.

«В целях защиты здоровья граждан Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора обратился в суд с иском. Отметим, что эпидрасследование данного случая заболевания острым гепатитом С продолжается. Специалисты отрабатывают различные версии случившегося», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Камышлов, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube