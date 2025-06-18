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Среда, 18 июня 2025, 14:33 мск

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В Камышлове подросток подхватил гепатит С после посещения тату-салона

В Камышлове несовершеннолетний заболел острым гепатитом С после посещения тату-салона «Мясорубка Панды». Талицкий отдел управления Роспотребнадзора запретил работать самозанятому мастеру, у которого подросток сделал татуировку.

Выясниловь, что в салоне недостаточно тщательно дезинфицировали и очищали инструменты для татуировок, а также использовали нестерильные приборы, из-за чего риск заразиться был очень высоким.

«В целях защиты здоровья граждан Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора обратился в суд с иском. Отметим, что эпидрасследование данного случая заболевания острым гепатитом С продолжается. Специалисты отрабатывают различные версии случившегося», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Камышлов, Дарья Деменева

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