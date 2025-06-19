В Екатеринбурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков

Ночные дожди и грозы, которые вызвал проходящий через Южный Урал циклон, обрушились в основном только на крайний юг Свердловской области.

Так, в Екатеринбурге со вчерашнего вечера выпало 24 мм осадков, что составляет около 33% месячной нормы. Сильные дожди прошли также в Сысерти (15 мм), Истоке (21 мм), Каменске-Уральском (40 мм), а больше всего осадков наблюдалось в Верхнем Дуброво – 54 мм (это 75% месячной нормы). В центре и на севере Свердловской области дождей не было, сообщает Уральский гидрометцентр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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