На Урал приехали юные спортсмены с Донбасса

Дворец самбо и единоборств Верхней Пышмы с дружеским визитом посетили 140 спортсменов из Донецкой Народной Республики. Ребята проводят каникулы на Урале в Училище олимпийского резерва №1 (Колледже). Все они профессионально занимаются спортом: самбо, дзюдо, вольной борьбой, ушу и тяжелой атлетикой.

«Добро пожаловать в Верхнюю Пышму, медную столицу Урала! По сложившейся доброй традиции уже три года подряд в рамках проекта «Выбор сильных» во время летних каникул мы организуем разноплановый досуг для детей Донбасса, от посещений музейных комплексов, рассказывающих об истории России, до встреч с чемпионами по самбо и мастер-классов. Дорогие наши гости, помните, что все мы живем в одной большой и дружной стране, и мы всегда рады видеть вас на Урале», – поприветствовал спортсменов координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов.

Двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов провел для ребят экскурсию по Дворцу самбо и единоборств, познакомил гостей с историей самбо Свердловской области, рассказал о выдающихся спортсменах региона: «Дворец самбо и единоборств всегда открыт для наших гостей из ДНР. Очень надеюсь, что вы захотите вернуться к нам вновь, возможно, став частью сильной команды Клуба самбо Верхней Пышмы».

Во Дворце самбо ребята приняли участие в мастер-классе по самбо от двукратного чемпиона мира Станислава Скрябина, мастер-классе по тхэквондо от Сергея Крашенинникова, прыжках на батуте, посетили тренажерный зал. Любители компьютерных игр приняли участие в виртуальных спаррингах по боксу и теннису в очках дополненной реальности.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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