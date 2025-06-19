В Екатеринбурге все готово к летней премьере оперы «Снегурочка» (ФОТО)

В Екатеринбурге в театре оперы и балета уже завтра состоится премьера «Снегурочки» Римского-Корсакова. Там сознательно пошли на то, чтобы провести первый показ летом, под занавес сезона, а не в его начале.

Это уже восьмая вариация «Снегурочки» в Екатеринбургском театре оперы и балета. Первую ставили больше ста лет назад – еще в 1913 году. Дирижер постановки Павел Клиничев, в качестве режиссера выступил Антон Морозов, для которого «Снегурочка» стала первой работой в опере, а костюмами и оформлением сцены занималась питерская художница Катя Никитина (правда, например, костюм Весны оказался не ее работой, а просто копией картины «Юная дочь пиктов» средневекового художника Жака ле Мойна 1585 года).

«Не могу представить, как можно сейчас возрождать спектакль на бытовом уровне – аутентично, с рюшечками и орнаментами. Изменилось время, у нас сейчас другое восприятие мира. И театр тоже должен быть иным», – сказал директор Урал Оперы Андрей Шишкин. Действительно, Масленицу провожают скоморохи в масках североамериканских коренных жителей, Мороз вместо шубы носит доспехи, а Мизгирь бы запросто вписался в ряды чернорубашечников, никакого шитого золотом кафтана у него нет и в помине.

У нынешней «Снегурочки», которая идет в четыре действия с прологом и длится почти 3,5 часа, три премьерных состава – на ближайшие пятницу, субботу и воскресенье. Но во всех случаях партию Леля будут исполнять девушки. В оперном объясняют: исполнителей-мужчин с таким высоким тембром голоса, как задумывал Римский-Корсаков, просто нет. Во времена композитора певцов калечили до того, как ломался голос. Сейчас в постановках либо меняют замысел Римского-Корсакова, меняя тональность партии Леля, либо – как сделали в Екатеринбурге – выбирают девушку на эту роль.

Небольшое количество билетов на премьеру еще есть в продаже. В следующий раз увидеть «Снегурочку» можно будет только в новом сезоне.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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