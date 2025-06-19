7 млн 600 тысяч человек осенью примут участие в выборах в УрФО

Замполпреда Борис Кириллов провел встречу с членом Центральной избирательной комиссии России Людмилой Маркиной, которая прибыла в округ для содействия избирательным комиссиям субъектов в организации выборов. Они обсудили подготовку к единому дню голосования 2025 года в регионах УрФО, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

«Всего на территории Уральского федерального округа выборы коснутся почти 7 миллионов 600 тысяч избирателей. Будет задействовано почти 6,5 тысяч участковых избирательных комиссий и более 60 тыс. членов комиссий всех уровней. Необходимо неукоснительно соблюсти мероприятия по безопасности. Среди них: усиленные меры антитеррористической защищенности помещений УИК, проверка помещений на предмет пожарной безопасности, установка рамок металлодетекторов, видеонаблюдение и другие», – отметил Борис Кириллов.

Отдельное внимание на встрече обратили на соблюдение избирательных прав ветеранов СВО. На данный момент в УрФО от партии «Единая Россия» на выборы выдвинуто порядка 110 кандидатов – участников специальной военной операции. Кроме того, стороны обсудили внедрение дистанционного электронного голосования. В рамках единого дня голосования 2025 года ДЭГ будет применяться в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

В единый день голосования в сентябре 2025 года на территории Уральского федерального округа пройдут более 90 избирательных кампаний. Состоятся выборы губернатора Свердловской области. Будут избраны депутаты в региональные парламенты: Челябинской, Курганской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Екатеринбург, Елен Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube