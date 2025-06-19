В Арамили 19-летний водитель спровоцировал аварию с пострадавшей

В городе Арамилb автомобиль «Дэу» проехал на красный и врезался в «Ладу», которая от удара опрокинулась. Женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована. Авария произошла накануне в 21:47 на улице 1 Мая, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Как установили полицейские, за рулем «Дэу» находился 19-летний парень. Он всего месяц назад получил права, но уже 6 раз привлекался за нарушение ПДД. На момент происшествия виновник аварии был трезв. Сам он не пострадал.

В отношении молодого человека составлено несколько административных протоколов, а также производство по части 1 статьи 12.25 КоАП РФ за несвоевременную оплату штрафов. Водитель был задержан до судебного решения.

Арамиль, Ангелина Сергеева

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