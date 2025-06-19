Спрос на высокобелковую еду вырос из-за спорта и увлечения «Оземпиком»

Тренд на высокобелковую еду добрался до России. По данным ритейлеров, только в продуктовых супермаркетах спрос на товары с добавленным протеином увеличился на 60% к прошлому году, а по информации Nielsen – в категории молочных продуктов, обогащенных белком, на 120%. И причина протеинового хайпа не только в спорте.

Врач-эндокринолог Елизавета Ковалева объясняет, что тренд идет из-за рубежа, где массовое увлечение препаратами для снижения веса, привело к тому, что люди быстро теряют мышечную массу, и поэтому им нужно больше белка. «Речь идет про «Оземпик» и другие препараты на основе семаглутида, которые изначально были созданы для лечения сахарного диабета второго типа. За рубежом его стали массово использовать для снижения веса у пациентов, у нас эта тенденция тоже есть, но не в таких масштабах, и действительно, при избыточной массе тела он может быть назначен, дозировка подбирается врачом и согласовывается диета, в которую добавляют больше белка. Это связано с тем, что семаглутид подавляет аппетит, пациент дольше чувствует сытость, не переедает, но может терять мышечную массу. Поэтому за рубежом есть повышенный спрос на обогащенные протеином продукты. Я читала новости о том, что кофейни стали предлагать напитки уже не на молоке, а на беловых коктейлях на основе сывороточного изолята белка, у нас пока такого не встречала», – отметила собеседница «Нового Дня».

Впрочем, определенный тренд на высокобелковое питание есть и у тех, кто не прибегает к семаглутиду. Тренер Академии единоборств РМК, специалист по питанию Мария Бухаркина подтверждает, что для многих людей потребление большего количества протеина становится необходимостью, особенно, если человек много тренируется. «Но с белком нужно быть осторожным людям, у которых есть заболевания почек. Если есть рекомендации в питании от врача, надо следовать им, – подчеркнула она. – И вот еще один нюанс с белком: белок тоже «притягивает» воду, как углеводы. Это значит, что если вы резко увеличите потребление белка, захочется больше пить, возможна задержка жидкости – и это физиологическая норма».

Екатеринбург, Елена Сычева

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