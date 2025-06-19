Еще трое свердловчан возвращаются из плена

Продолжается паритетный обмен между Россией и Украиной тяжелобольными и ранеными военнослужащими, а также молодыми солдатами в возрасте до 25 лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Он проходит в несколько этапов, ожидается, что с каждой стороны домой вернутся не менее тысячи человек», – сказала дипломат на брифинге, организованном на полях Петербургского международного экономического форума.

Как уточнила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, в числе вернувшихся домой из этой группы – трое уральцев. «Сегодня продолжается работа по выполнению Стамбульских соглашений. Состоялся очередной обмен военнопленными. В результате обмена на Родину возвращаются трое свердловчан. Один из них в Асбест и двое в Екатеринбург. Мы рады этому возвращению. И уже спешим обрадовать семьи», – написала в соцсетях Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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