Кириенко вручил награду Симановскому в Кремле

Сегодня в Кремле первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко вручил орден Дружбы учредителю Фонда святой Екатерины и владельцу группы компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому.

Указ о представлении к награде подписал еще в феврале президент Владимир Путин. Орден уральскому предпринимателю присужден за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Андрей Симановский известен как один из крупнейших меценатов на Урале. Он активно участвует в развитии социальной и медицинской сферы региона, поддерживает врачей и больницы, а также способствует возрождению духовных и культурных ценностей.

Так, в 2024 году при его непосредственном участии в Екатеринбурге была открыта Свято-Елисаветинская обитель милосердия, а в Алапаевске – построен храм Александра Невского. В настоящее время при поддержке Симановского продолжается реализация продуктовой программы поддержки малоимущих семей и пожилых людей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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