Мастер-застройщик Академа построит огромный санаторий в Калининградской области

Правительство Калининградской области и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был завизирован на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Первыми проектами ГК «КОРТРОС» в рамках соглашения станут комплексная застройка острова Октябрьский в Калининграде и создание многофункционального санаторно-гостиничного комплекса в Светлогорске.

«С каждым годом туристический поток в регион увеличивается. Гостиничной инфраструктуры, а особенно санаторных комплексов, которые пользуются популярностью не только у гостей региона, но и у местных жителей, становится недостаточно. Поэтому мы уверены, что реализуемый проект привлечёт огромное внимание», – подчеркнул губернатор Алексей Беспрозванных.

Проект санаторно-гостиничного комплекса в Светлогорске, который разрабатывает ГК «КОРТРОС», предполагает застройку на площади 30,6 га. Объем инвестиций по проекту – более 20 млрд руб. Всесезонный санаторно-гостиничный кластер будет состоять из санатория с комплексной медицинской составляющей и полным спектром современных лечебно-оздоровительных методик, гостиницы и гостиничных апартаментов в концепции семейного отдыха. Объекты будут введены поэтапно до 2032 г. При реализации проекта прогнозируется создание более 500 рабочих мест.

«Масштабные девелоперские проекты – это всегда мощный драйвер роста региональных экономик, особенно в тех субъектах страны, где активно развивается туристическая отрасль. Новые игроки создают на локальных рынках дополнительные рабочие места, расширяют рекреационную инфраструктуру и в целом способствуют повышению качества жизни. В частности, мы в Калининградской области планируем создавать новый ФОК, закупать медицинское оборудование, обустраивать скверы и прогулочные бульвары», – прокомментировал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

В Калининграде компания разработает концепцию рекреационно-прогулочной зоны от границ участка до береговой линии Балтийского моря в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды». Социальная инфраструктура будет представлена детским садом на 240 мест и общественной парковой зоной.

Поучаствует ГК «КОРТРОС» и в благотворительных проектах, таких как благоустройство сквера и мемориала на братской могиле советским воинам, погибшим при штурме Кенигсберга в апреле 1945 г., на улице Комсомольской в Калининграде.

На Среднем Урале ГК «КОРТРОС» возводит с нуля новый административный район – Академический. 1 июня одноимённый проект комплексного освоения территории с размахом отметил своё 20-летие. Девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое», представляющий «КОРТРОС» в Свердловской области, параллельно с жилыми кварталами, возводит здесь транспортную, инженерную и социальную инфраструктуры. В проекте «Академический» с момента его основания было построено шесть общеобразовательных учреждений, компания помогла в открытии музыкальной и художественной школ.

Санкт-Петербург, Таисья Исупова

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