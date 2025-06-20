В парке на Ясной высадят полторы сотни деревьев-аллергенов

В парке 50-летия ВЛКСМ, также известном как парк на Ясной или Собачий парк, высадят почти 700 деревьев в ходе благоустройства по программе «Комфортная городская среда». Сейчас там обрезают и удаляют старые и больные стволы, сухостой. Вместо них появятся новые – в том чисел 157 берез, которые являются сильным аллергеном, по разным данным, примерно для четверти всего населения. Также в парке посадят ели, ивы, пирамидальные тополя, яблони, липы и несколько сотен кустарников.

Кроме того, в ходе реконструкции в парке установят новые входные группы – их будет три, заасфальтируют дорожки, сделают пять детских площадок и одну собачью, зоны для тренировок и воркаута.

Екатеринбург, Елена Сычева

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