В парке Маяковского преобразят Радиальную аллею

Сегодня в парке Маяковского начали реконструировать Радиальную аллею. Там появятся ровное асфальтовое покрытие, два цветника с рододендронами и тимьяном и 13 новых фонарей.

«Прошлым летом Радиальная аллея (около Саундпарка – от Летнего театра до детской площадки за Главной сценой) лишилась асфальта – мы перекладывали сети и коммуникации под землей. Дали время грунту прийти в себя – и вот настал час, можно асфальтировать», – рассказали в пресс-службе парка.

Работы начнутся с разметки и демонтажа старых бордюров. Также рабочие уберут три старые березы, а на их месте высадят новые деревья. Полностью аллею перекрывать не будут – ограничения будут вводиться поэтапно, чтобы посетители могли продолжать гулять по парку.

Фото: парк Маяковского

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube