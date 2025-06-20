В Техническом университете УГМК началась приёмная кампания

Технический университет УГМК объявил о начале приёмной кампании 2025 года. Абитуриенты могут подать документы на востребованные инженерные направления подготовки.

Сегодня университет готовит специалистов не только для предприятий горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников – инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России.

По информации пресс-службы университета, образовательные программы глубоко интегрированы с промышленностью: занятия ведут действующие специалисты отрасли, студенты проходят стажировки на ведущих предприятиях, многие из них получают персональные предложения о трудоустройстве ещё до получения диплома.

Обучение бесплатное – на бюджетных местах или по договору с предприятиями. Студенты обеспечены комфортными условиями проживания, современной учебной и лабораторной базой.

С этого учебного года студенты, имеющие достижения и успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 000 рублей.

Направления подготовки по высшему образованию Технического университета УГМК на 2025 год:

• Горное дело (специалитет)

• Металлургия

• Электроэнергетика и электротехника

• Автоматизация технологических процессов и производств

• Технологические машины и оборудование

• Информатика и вычислительная техника

• Экономика

«Мы предлагаем абитуриентам не только диплом государственного образца, но и понятный профессиональный маршрут: от поступления до практик и стажировок – к трудоустройству», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

В 2025 году университет третий год подряд признан лидером среди вузов Свердловской области в локальном рейтинге агентства RAEX.

Документы для поступления можно подать лично по адресу: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский д.3, каб. 202 или через госуслуги https://www.gosuslugi.ru/vuzonline.

Екатеринбург, Елена Васильева

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