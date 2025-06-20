В ГАИ объявили рейды по правилам перевозки детей

Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит рейды и проверяет, правильно ли перевозят детей. Внимание водителей обращают на выбор соответствующих возрасту удерживающих устройств – автолюлек (с рождения), специальных кресел (до 7 лет) и бустеров (до 11 лет).

«За отсутствие детских кресел, их неправильную установку в салоне автомобиля, перевозку детей в креслах, не соответствующих росту и весу ребенка, водители привлекаются к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 3000 рублей», – напомнили в пресс-службе дорожной полиции Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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