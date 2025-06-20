Уроженка Йошкар-Олы хотела стать украинской террористкой

18 лет колонии получила сегодня по приговору суда 48-летняя уроженка Йошкар-Олы Вера Сидоркина. Она признана виновной в государственной измене и покушении на участие в деятельности террористической организации.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, осужденная Сидоркина в апреле 2023 года внесла сведения о себе в бланк анкеты кандидата на вступление в ряды террористической организации Легион «Свобода России»* и отправила его представителям указанной организации.

При этом она осознавала, что данное украинское военизированное объединение в марте 2023 года решением Верховного суда Российской Федерации признано террористической организацией и его деятельность запрещена на территории России.

В июле 2023 года Сидоркина получила электронное сообщение о том, что ее заявка получена и одобрена. В августе 2023 года с использованием мер конспирации женщина предприняла попытку перехода на территорию Украины, чтоб стать там террористкой, но ее план провалился.

В апреле 2024 осужденная зафиксировала спутниковые изображения предприятий, участвующих в производстве продукции военного назначения.

После чего она осуществила отправку пользователю с абонентским номером, используемым Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, указанных изображений с графическими пометками предприятий, сопроводив их текстовыми комментариями о функциональном назначении объектов, в целях их поражения боевыми средствами Вооруженных сил Украины.

Суд назначил Вере Сидоркиной наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

* деятельность организации запрещена на территории России

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube